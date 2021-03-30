Співачка Крістіна Орбакайте, донька відомої Алли Пугачової, викликала фурор новим сімейним відео
Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з 9-річною донькою Клавдією та чоловіком-бізнесменом Михайлом Земцовим (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Так, Христина й Клавдія займалися математикою. Співачка, практично без косметики, сиділа за столом у вітальні в затишному домашньому образі, у великих окулярах. Дівчинка стояла поруч, читаючи завдання й вирішуючи задачку - причому відразу двома мовами, іпанською та англійською. Орбакайте здивовано дивилася на неї, намагаючись вникнути в суть завдання. Батько сімейства знімав те, що відбувається на камеру, боязко врутившись у процесi: "Мама, можна і російською?", але був проігнорований.
"Математика двома мовами, зовсім маму заплутала 🤷🏼♀️", - підписала кадри Орбакайте, зізнавшись у коментарях, що дочка знає вже три мови.
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Користувачі кинулися обговорювати побачене та хвалити не тільки дочку Христини, а й двійню Пугачової, семирічних Гаррі та Лізу, мовляв, такі ж освічені й розумні:
"Прям видно, дуже хороша, не розпещена дівчинка!"
"Ось це ідеальна вимова! 👏"
"мені подобається сім'я Пугачової і Христини. Всі розумні, начитані, діти та їхні батьки"
"Завжди приємно спостерігати за сім'єю Галкін-Пугачова, і Орбакайте. Що не скажеш про Кіркоровських дітей. На мій погляд якісь затюкані діти, а від старшої так взагалі зарозумілістю віє"
"Розумниця, красуня Клава"
"Клава, яка ти розумниця!!! Так відмінно пояснює, розповідає!!! Маленька принцеса та красунечка!!! 🔥❤️"
"Розумничка 👍 яка красуня виросла"
"Для Христини, Клава це прям розрада, подарунок Бога!!! Кльова дівчуля!!!"
"🙌 Мама щось засумувала..."
Нагадаємо, що в Мережі з'явилося рідкісне фото Орбакайте з батьком, схожість неймовірна: "копія тата, від Пугачової ні краплі...".