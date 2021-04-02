Телеведуча Маша Єфросиніна, яка стала тренером "Ліги Сміху", показала яскраві фото з букетом тюльпанів

Як повідомляє Politeka.net, відома українська телеведуча та інтерв'юер Маша Єфросиніна, яка нещодавно стала тренером "Ліги Сміху", часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Нещодавно Марія у своїх сторіс розповіла шанувальникам, що досі, через кілька місяців, бореться з наслідками коронавірусу, яким важко перехворіла ще в грудні. А тепер красуня показала миле фото з розкішним букетом тюльпанів.

Як видно, Маша відобразила себе в ліфі в дзеркало на телефон. Перед камерою вона з'явилася в стильному образі – на ній коротке темне плаття, поверх якого вона накинула довге сіре пальто. Волосся телезірки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка. Однією рукою Марія стискає букет пишних рожевих тюльпанів і тримає невелику чорну сумочку, а другою фотографує себе на телефон.

У підписі до фотографії Єфросиніна нічого не написала, залишила лише кілька емодзі-квіточок. А ось шанувальники почали активно обговорювати нову публікацію зірки, засинаючи її компліментами в коментарях. "Блиск, краса", "Гарного дня і настрою", "Красива", "Красуня", "Маша, ви просто чудова", "Маша, хочу сказати вам спасибі!", "Маша, ти прекрасна!", "Дуже ніжно. Дякую за настрій!", "Як же Маша, хороша!",- пишуть у коментарях до фото телеведучої.