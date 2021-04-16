Відома українська актриса Ольга Куриленко, яка зіграла роль дівчини Джеймса Бонда, показала себе на зйомках фільму " Центуріон"
Як пише Politeka.net, Ольга Куриленко ще в юному віці покинула Україну, після чого пробувала себе в якості моделі, а потім стала актрисою. На рахунку у красуні безліч картин, але згадати дівчина вирішила зйомки фільму "Центуріон", де зіграла роль войовниці Етайн.
Ольга опублікувала фотографію в Instagram, де позувала в наряді з накидкою зі шкур тварин. У Куриленка був за спиною спис, а поруч стояв кінь, який нахилив голову над дівчиною.
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"Повернення до зйомок центуріона!",- написала Ольга під фото.
Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:
"Кращий фільм", "Люблю цей фільм", " Хороший фільм. Гарного дня", славна, така сильна"," Ви були фантастичні в цьому фільмі","нічого собі, в цьому фільмі Я не розумів, що ти граєш ту роль", "Втрата для Гри престолів".
Ми писали, що актриса Ольга Куриленко спантеличила простим чином без макіяжу в "сірому" стилі.
Цього разу зірка поділилася особистим фото, на якому постала не в яскравому або стильному іміджі, а в простому образі без макіяжу, яскравих нарядів і навіть укладання.
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