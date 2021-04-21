Комік розповів все, що про це думає

Обранець героїні шоу "Холостячка" Ксенії Мішиної, Олександр Еллерт, похвалився новою "іграшкою"

Олександр Еллерт - комік, який зараз працює в "Квартал 95", передає Politeka.net. На проєкт "Холостячка" він прийшов підкорити Ксенію Мішину, що йому вдалося. Пара стала жити разом відразу після зйомок.

Завдяки великій популярності шоу, на сторінки "холостячки" і її обранця підписалися тисячі осіб в Instagram. Зараз Еллерт регулярно ділиться з підписниками кадрами зі свого життя.

А поки Ксенія поїхала до Хорватії, комік в одному з постів задався питанням про мобілки, без яких зараз ніхто не уявляє своїх життів.

"Скільки часу ми проводимо в телефоні

Спойлер: багато. Ми з ним і прокидаємося, і засипаємо. Панікуємо, якщо десь його забули. Не розуміємо, чим себе зайняти, якщо він розрядився. Нам завжди в ньому потрібно щось подивитися", - написав Еллерт.

Разом з тим Олександр знайшов негативні сторони телефонів, адже через них стала гірше працювати пам'ять.



"Раніше я знав напам'ять штук 20 номерів, а зараз тільки Міськгаз і свій через раз. Гаджети нагадують про дні народження, свята і зберігають ті приголомшливі листівки «З Яблучним спасом» і «Христос воскрес»", - зазначив коханий Мішиної.

Крім того, він зауважив, що зараз на навколишній світ люди стали дивитися через свої телефони.

"Нам необхідно все відразу сфоткати, зняти. Ми не хочемо запам'ятовувати, нам легше потім переглянути...", - поділився Олександр.

А далі автор поста розповів, що зараз тестує новий флагман, адже, на його думку, все ж не варто стояти на шляху прогресу.

"В який цікавий час ми живемо. Вау! Як все швидко змінюється! Зовсім недавно ми дивувалися 0.3 мегапікселям камер і 20 хвилин скидали «Prodigy» через ІЧ-порт", - написав артист.

Нагадаємо, Мішина показала, якою була задовго до" Холостячки "і зустрічі з Еллертом:" Ви б мене тоді не впізнали!"

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