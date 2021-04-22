Телеведуча Леся Нікітюк прогулялася на вулиці і помилувалася квітучими сакурами

Леся звикла показувати в мережі найвдаліші і забавні моменти свого дня. Не боїться артистка також показувати і незручні казуси, моменти, вирізані з шоу і тд. Нікітюк славиться своїм почуттям гумору, так як завдяки йому вона ніколи не сумує.

Не обходиться і без гострих жартів-цього разу задоволена відпочинком Леся прогулялася вулицями міста у фірмовій куртці-косусі із зображенням свого улюбленця Рафіка. Причому захопилася Нікітюк розпустилися бутонами сакури, а також помітила, що таку красу треба відобразити обов'язково.

"Зараз буду зі своїм залицяльником фоткатися біля квітучої сакури, йди сюди, залицяльник" - каже Леся у відео. Після на камеру Нікітюк поцікавилася у хлопчика, як його звуть і здивувалася його «нафарбованому і рум'яному обличчю».

До цього Леся Нікітюк показала свого благодійника, песика Рафіка, який став для телеведучої і блогера Лесі Нікітюк джерелом додаткового доходу.

Шанувальники знають, як цінує свого улюбленця Леся, вона не раз показувала його шикарні апартаменти, і ділилася з фоловерами історіями про те, як Рафік знімається в рекламах, таким чином ставши її меценатом.

Лесюня, скільки йому років?", "А його так можна їсти чи як мівінку запарювати?😅 ", "Який милий песик в Вітаємо з новою роботою)", "Ви дуже красива", " 😁 👏 🐾 рафчик, як можна бути таким милим?", "Ну да хазяйка ж бомжує😂"," Клас 👏 оце молодець ❤️🙌", " судячи з його фізіономії-воно смачно)))", " Прекрасно разом виглядайте!— - написали фанати.

Нагадавши, Нікітюк показала свого "мужика", без якого жити не може, кадри зі спальні: "Здрастуй..."

Як писала Politeka, Нікітюк з вусами і короткою стрижкою вразила схожістю з відомим співаком на "Ліпсінк батл": "клас, Леся!"

Politeka повідомляла, що Леся Нікітюк спантеличила кадрами з опухлим після "філерів" обличчям: зовсім інша людина.