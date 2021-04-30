Популярна співачка Тіна Кароль здивувала зухвалістю, прийшовши на інтерв'ю до відомого ведучого

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Тіна Кароль прийшла на інтерв'ю до відомого радіоведучого слави Дьоміну і влаштувала скандал прямо перед камерою. Артистка прийшла в офіс радіостанції і з порога попросила поїсти, а коли ведучий відвів її на кухню, то влаштувала йому "сцену ревнощів" через порожню чашку.

Ролик з'явився на YouTube-каналі радіо, в ньому Тіна заходить до Слави, а він відвів її на кухню, правда розчарував словами про те, що їсти нічого. У цей момент співачка помітила на столі порожню чашку з-під кави і почала награно скандалити. "Хто тут була до мене?",- каже Кароль, звертаючись до Дьоміна. "Була? А чому ти думаєш, що була?",- відповідає він. "Хто це?", - не вгамувалася артистка. "Хто тут була до мене?",- на підвищених тонах говорить Тіна і голосно перекидає порожню чашку. "Тіна, ну все, підемо в ефір", - намагається заспокоїти співачку Слава і вони йдуть з кухні в студію.

Треба сказати, що в цьому відео користувачі побачили Кароль в незвичайному образі, і деяких її поведінка розлютила, хоча є і ті, хто в захваті від співачки.

"Слава протягом 15 хвилин підкочує до Тіни", "А тут є люди, яким цікава сама Тіна без прив'язки до Балана?", "Тіна така мила. Милота зашкалює. Тіна як дитина - то посміхається, то сумує. Дуже сильно люблю її", "Було цікаво. Тіна жива, красива, весела, життєрадісна, щира. Слава спасибі за це інтерв'ю, було класно", - пишуть в коментарях до відео.

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