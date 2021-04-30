Український виконавець і музикант Андрій Данилко, якого всі знають за образом Вєрки Сердючки, подякував Вірі Брежнєвій за прекрасно проведений час

Як передає Politeka.net, Вєрка Сердючка разом з мамою стали ведучими ювілейного випуску шоу про подорожі «Орел і решка». Разом з ними передачу вела співачка Віра Брежнєва. На свіжому фото Сердючка разом з Вірою засвітилися в центрі Барселони.

"Спасибі Орел і Решка за прекрасний час! Наші обійми летять до наймилішої і найкрасивішої на світі співведучої - @ververa!",- підписала фото Сердючка, зізнавшись, що думає про зйомки в шоу і Брежнєву.

У коментарях глядачі залишили масу захоплених відгуків.

"Ви неймовірні", «стільки Вір на одному фото», «мені дуже сподобався ваш випуск, це було чудово», «обожнюю», «але Сердючка все одно найкраща Віра на світі», «найпозитивніший випуск, так приємно було дивитися і веселитися разом з вами, спасибі», "випуск з вами вогонь, спасибі велике", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Вєрці Сердючці з мамою дісталася золота карта, тому вони відпочивали на розкішній яхті. А Віра Брежнєва відпочивала в Барселоні душею. Додамо, що в ювілейних випусках ведучими також встигли побувати Надя Дорофєєва і Володимир Дантес, Юлія Саніна і Алексєєв, а також Позитив з групи «Время и стекло».

Нагадаємо, що Вєрка Сердючка "заткнула" за пояс відомого співака, кадр "порвав" мережу: "Всі тирять...".

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Крім того Politeka писала, що продюсер Сердючки вперше розповів, хто винен у хворобі Данилка і коли прощальний тур:"перекрили все".