Український виконавець, один з тренерів шоу "Голос країни" Олег Винник прийшов в гості до відомого блогера

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував анонс передачі на YouTube під назвою «Їжа Дурнєва». Це шоу, в якому Дурнєв пробує їжу з відомими людьми. У процесі обговорення їжі вони багато жартують і розмовляють. Варто відзначити, що, незважаючи на неоднозначну репутацію Дурнєва, у нього в гостях вже були Дмитро Монатік, Ольга Фреймут, Володимир Дантес та інші зірки.

Цього разу гостем програми став улюбленець жінок Олег Винник. Він разом з Дурнєвим куштував страви української кухні. Чоловіки дегустували сало, борщ, салати та другі страви.

"Ні, це не "все буде смачно", це #едадурнева. Для поліпшення настрою. Шукайте на YouTube. @alexey_durnev, спасибі, що нагодував", - підписав анонс артист.

Останньою стравою, яку пробували чоловіки, стала чорна ікра. Дурнєв попросив дозволу погодувати артиста з ложки. Олег Винник не зміг стримати емоцій від поїдання делікатесу.

"Перший раз, до речі, я допустив нормальному пацану погодувати мене... ікрою чорною. Дурнєв. Чорна ікра. Винник. Годують один одного сидять. Взагалі пацани з розуму посходили", - прокричав вражений співак.

Нагадаємо, що Олег Винник підкорив галантністю, опустившись на коліно перед бек-вокалісткою: "Ось це чоловік!".

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