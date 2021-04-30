Українська актриса і модель Лера Товстолес, яка є зіркою "Жіночого кварталу" та деяких проектів "Квартал 95", показала себе на відпочинку

Як передає Politeka.net, красуні з "Жіночого кварталу" вирушили відпочивати до Туреччини. Судячи з фото і сторіз зірок, вони оселилися в одному готелі. Лера Товстолес, Ірина Сопонару і Еліна Мбані засвітили себе в сторіс одна у одної.

На офіційній сторінці проекту в Instagram опублікували яскраві фото з відпочиваючими красунями. На одному зі знімків блондинка Товстолес позувала в оригінальному купальнику з ремінцями. Вона грілася на сонечку, скинувши з себе яскраву куртку. Образ відпочиваючої туристки доповнили сонцезахисні окуляри і капелюшок.

"Трохи яскравого і соковитого літа вам в стрічку", - підписали фото автори аккаунта.

Також у себе в Instagram Лера показала свій купальник крупним планом.

Раніше ми писали, що Лера Товстолес показала свої щоденні ритуали. На одній зі сторіс вона стояла у ванній і чистила зуби, знімаючи себе на телефон. Варто відзначити, що молода дівчина мріє про кар'єру актриси, але поки задовольняється роботою в «Жіночому кварталі». Крім цього, вона розвивається як блогер.

Нагадаємо, що блондинка з "Квартал 95" показала, як накачати ідеальні "булочки" до літа:"робила упор цього разу на...".

Як повідомляла Politeka, блондинка з "Жіночого кварталу" показала у всій красі головну деталь свого образу:"збирати погляди чоловіків".

Крім того Politeka писала, що блондинка з "Жіночого кварталу" показала топ ефектних образів: в купальнику, міні-спідниці і прямо в ліжку.