Популярний український музикант Сергій Бабкін поділився особистим знімком, засвітивши елемент гардеробу своєї дружини

Як передає Politeka.net, Сергій і Сніжана Бабкіни довгий час вважалися однією з найбільш зразкових пар українського шоу-бізнесу. Втім, нещодавно Бабкін зізнався, що неодноразово зраджував своїй дружині в ті часи, коли страждав від алкогольної залежності.

Зараз, за запевненнями Сніжани, в їхній родині панує мир і гармонія. Подружжя скрізь знаходиться разом і всіляко зміцнює свою любов. На свіжому фото Бабкін показав, як Сніжана спокушає його в машині. Він сфотографував ногу дружини в ажурних колготках. Спідниця або плаття були трохи підняті, а візерунок на колготках заворожував погляд.

"Не відірвати очей", - підписав фото Бабкін.

Раніше ми писали, що нещодавно Сергій Бабкін опублікував фото спільної зі Сніжаною дочки, запитавши у фоловерів, на кого більше схожа Веселина. Шанувальники відразу ж почали відповідати на поставлене запитання. Треба сказати, що думки людей розділилися. Одні порахували, що дівчинка – копія мама, а інші побачили в ній риси музиканта.

Відзначимо, що пара виховує трьох дітей: старшого сина Артура (син Сніжани від першого шлюбу), Веселину і маленького Єлисея.

Нагадаємо, що Сергій Бабкін із зачесаним волоссям і колами під очима спантеличив виглядом:"як молодий Джокер".

Як повідомляла Politeka, 35-річна дружина Бабкіна вразила ідеальним обличчям і модною зачіскою:"жінка-весна".

Крім того Politeka писала, що дружина Бабкіна зважилася на зміну зовнішності, дружина Монатіка оцінила: "Вау".