Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася подією свого життя

Артистка - мати двох дітей, з якими проводить час частіше, ніж зазвичай, передає Politeka.net. Анна розповідає про це в Instagram.

Пост зірка підкріпила фото в костюмі з шовку. Короткий топ мав декольте, яке актриса розчахнула.

Привертало увагу обличчя красуні з великими очима.

"На фото ви бачите втомлене і томне обличчя мами двох синів після тривалого карантину, операції і свят...

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Але! Сьогодні останній день свят, і мами можуть зітхнути з полегшенням! Завтра діти йдуть в садок!🙈 🤪 ураааа!!!", - написала Саліванчук, показавши себе справжню.

Видно, що зірка не може приховати своєї радості, адже всі мами можуть відпочити в тиші, а заколисавши молодшого зможуть дозволити собі келих вина.

"Звичайно, любите своїх дітей, але коли сад працює, це набагато краще", - підсумувала актриса.

За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Краща", "шикарна", "красива", "Сад або в моєму випадку школа, це точно велика радість", " няшка.... позитив", " так! Ганнуся! Ти всемогутня!♥ ️ Пора️ Пора вже нову фотосесію робити з твоїми новими енергіями! ♥ ️ 🚀 ", "красуня🔥", - написали користувачі мережі.

Зокрема, нещодавно через сильні болі актриса була змушена носити фіксатор на шиї. Красуні зробили операцію і її стан покращився.

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