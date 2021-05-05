Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, поділилася подією свого життя
Артистка - мати двох дітей, з якими проводить час частіше, ніж зазвичай, передає Politeka.net. Анна розповідає про це в Instagram.
Пост зірка підкріпила фото в костюмі з шовку. Короткий топ мав декольте, яке актриса розчахнула.
Привертало увагу обличчя красуні з великими очима.
"На фото ви бачите втомлене і томне обличчя мами двох синів після тривалого карантину, операції і свят...
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Але! Сьогодні останній день свят, і мами можуть зітхнути з полегшенням! Завтра діти йдуть в садок!🙈 🤪 ураааа!!!", - написала Саліванчук, показавши себе справжню.
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Видно, що зірка не може приховати своєї радості, адже всі мами можуть відпочити в тиші, а заколисавши молодшого зможуть дозволити собі келих вина.
"Звичайно, любите своїх дітей, але коли сад працює, це набагато краще", - підсумувала актриса.
За годину публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів.
"Краща", "шикарна", "красива", "Сад або в моєму випадку школа, це точно велика радість", " няшка.... позитив", " так! Ганнуся! Ти всемогутня!♥ ️ Пора️ Пора вже нову фотосесію робити з твоїми новими енергіями! ♥ ️ 🚀 ", "красуня🔥", - написали користувачі мережі.
Зокрема, нещодавно через сильні болі актриса була змушена носити фіксатор на шиї. Красуні зробили операцію і її стан покращився.
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