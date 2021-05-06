Британська соул-співачка Адель, яка не відрізнялася стрункою фігурою, доклала титанічних зусиль, щоб скинути вагу

Зірка рідко викладає знімки в своєму мікроблозі в Instagram, тому кожна її "поява" в соцмережі - ціла подія для фанатів. Як відомо, кілька років тому Адель вирішила зробити перерву у творчості й впритул зайнятися своєю зовнішністю та здоров'ям. Зокрема, співачка вирішила докласти максимум зусиль, щоб позбавитися зайвої ваги. Подейкували, що її сподвиг на це син Анджело, якому зараз 8 років.

"Вона хоче залишатися здоровою заради сина, - розповідало джерело, близьке до співачки. - І хоча Адель було непросто увійти в новий режим харчування і тренувань, вона дотримується його".

Зокрема, співачка змінила план харчування, скоротивши кількість цукру та відмовившись від алкоголю, і почала посилено тренуватися. Крім того, вона кинула палити.

"Я обожнювала курити, але якби я вмирала від хвороби, викликаної палінням, це б розбило серце синові. Абсолютно не круто", - заявляла вона в одному з інтерв'ю.

Нарешті, Адель показала результат своїх зусиль, схуднувши на 44 кг. У день свого 33-річчя співачка опублікувала кілька фото в себе в Instagram, передає Politeka.net. На першому з них, чорно-білому, схудла зірка показала себе справжню, без косметики. На другому знімку дівчина позувала в купальнику по груди у воді, а на третьому - в приталеному платті, яке вигідним чином підкреслило її форми, що змінилися.

"Thirty Free", - підписала кадри Адель, змінивши цифру "3" (three) на "free", - тобто "вільний".

Користувачі оцінили старання співачки в коментарях:

"Ця остання картинка - справжня 💃 💃 💃 легенда з днем народження!!! 💙"

"❤️ така красива"

"Міс Адкінс, ви виглядаєте чудово!"

"Я думала, це Сара Полсон :)"

"це ти!?!? 😂❤️"

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