Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирушила за кордон

Марина Бех-Романчук за свої 25 років змогла стати успішною у спорті, пише Politeka.net. Зірка отримала безліч нагород, а зараз також активно веде сторінку в Instagram.

Зараз на Бех-Романчук підписані 347 тисяч підписників, з якими вона регулярно ділиться кадрами зі свого життя. Так, на одному з останніх фото зірка позувала, навівши камеру на дзеркало. Красуня демонструвала накачане тіло. Прес був просто сталевим і "кубики" притягували погляд.

М'ятний колір купальника виділявся на засмаглому тілі спортсменки. Темні окуляри завершили образ.

"Просто я", - написала Марина, поставивши в геолокації готель в Туреччині.

За півгодини публікація зібрала понад 5000 лайків і багато коментарів.

"Красотулька😍 😍", "вау", "🔥 🔥 🔥фігурка"," красива💖", "просто ти"," ракета🔥😍 🚀", "😍😍😍😍😍вау", " БОГИНЯ ходить по цій землі ... ❤ ️ ", "Одна з найкрасивіших дівчат на планеті", "чудова жінка 🤗", "яка ти красуня", "Африка!", "Повернись, будь ласка", "неймовірна", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук народилася 18 липня 1995 року. Дівчина з дитинства займалася спортом. На цей час одна з останніх перемог зірки - вона стала чемпіонкою Європи 2021 року в приміщеннях.

Відомо, що з 2018 року красуня одружена з українським плавцем, дворазовим чемпіоном Європи, Михайлом Романчуком.

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