Український хореограф та переможниця одного з сезонів шоу "Танці з зірками", Ілона Гвоздьова, здивувала постом з відпочинку
Ілона Гвоздьова стала мамою вдруге восени 2020 року, повідомляє Politeka.net. Красуня швидко прийшла у форму і може похвалитися ідеальною фігурою в купальнику.
Так, красуня вирушила на відпочинок з сім'єю, звідки поділилася знімком в блакитному купальнику, який був розстебнутий посередині.
На шиї й в вухах Гвоздьової блищали прикраси.
Примітно, що хореограф була без макіяжу.
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Фото вийшло яскравим і літнім.
"Ця фотографія зроблена автором в кадрі, на backstage невелике сміттєве 🪣 в якості штатива 😂
Особливо розумних думок немає, просто поділюся з вами шматочком літа 🥰
Як там погодка в Києві?",- написала зірка.
За дві години публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів. Деякі користувачі мережі розлютилися, побачивши пост танцівниці.
"Чому всі *ди, які відлітають на курорти, задають одні й ті ж питання: "А як у вас погода", "Ну що там в Києві"?? Блін, Гугл в допомогу, зайди, та подивися погоду в Україні!", "Не заздри 😂", " через час і Нікітюк з таким же питанням ..ну шо там у вас", "Ілона, супер фото) як завжди неймовірна ❤️❤️❤️", "майже така як і у тебе 😂 😂 😂тільки градусів на 15 менше", "я не плачу, це чийсь відпочинок мені в око потрапив😢 😂", " а якщо не в Києві??😂 😂 😂 ",- написали користувачі мережі.
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