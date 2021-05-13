Бек-вокалістка Олега Винника Таюне, яку називають його "таємною дружиною", сколихнула публіку своїми словами

Як відомо, фанати 47-річного "улюбленця вовчиць", незважаючи на всі його спроби зберегти статус "холостяка", впевнені, що насправді він уже давно щасливо одружений на своїй бек-вокалістці Таїсії Сватко (справжнє ім'я Таюне).

Виконавиця, до речі, теж зберігає таємницю про свій сімейний стан. Правда, у неї в Instagram раз у раз прослизають милі фото, де вона в обнімку з музикантом позує з широкою посмішкою, або хвалиться величезними букетами квітів від того самого головного чоловіка в своєму житті.

У 47-річної Таюне є своя армія шанувальників, які створюють фан-сторінки в соцмережах. На одній з них в Instagram опублікували цікаве відео, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Співачка в черговий раз продемонструвала свій талант і харизму, якими, цілком, могла зачарувати Винника.

Таісія виступала в незвичайному образі: чорній майці та джинсовій міні-спідниці з прозорою накидкою зверху.

Перед тим, як заспівати, Таюне звернулася зі сцени:

"Заспіваємо пісню чоловікам, які не повинні забувати, що ми, дівчатка, все бачимо і все чуємо!".

Користувачі з ентузіазмом коментують побачене:

"Наша квіточка, неймовірно ніжна пташечка"

"Мудрі слова, від мудрого автора, виконані мудрою красивою жінкою🔥Благ Вам земних"

"Таюне дуже красиво, просто супер, ви найкраща ❤️"

Раніше ми розповідали, в Мережі показали Таюне, яка позувала в стильній джинсовій курточці на тлі квітучих сакур. Зірка зібрала колекцію компліментів під фото.

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