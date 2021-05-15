Ведуча Леся Нікітюк підбадьорила одеситів однією своєю присутністю

33-річна зірка опублікувала нове фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як відпочиває в Одесі.

Дівчина позувала на літньому майданчику ресторану, розташованого в одному із затишних двориків із самобутньою архітектурою. Вона була в білому топі, вузьких блакитних джинсах і короткому жакеті сірого кольору. Обличчя красуня сховала за сонцезахисними окулярами.

У кадр потрапили випадкові перехожі, в тому числі парочка, що сиділа за столиком неподалік. Леся звернула на них увагу в підписі до фото:

"Коли я прилітаю в Одесу, всі починають обійматися... Таки да😁 Адесса Аркадія🔥".

Користувачі, як завжди, оцінили гумор Нікітюк, залишивши коментарі:

"хоспаді 😍 😍вона вимовляє через «а». 🔥 🔥 🔥Леся, адессити тебе люблять ❤"

"Нереальна красуня ❤️"

"Клааасс... Ще й тепло😍"

"Мрію теж коли-небудь в Одесі зустріти Лесю і обійнятися❤️😍"

"Леся, у вас гарне почуття гумору, це рідкість ❤️ мені дуже подобається! Ваші пости завжди дуже цікаво читати😍"

«Ви просто Леся "Амурівна"))"

"Такий Одеський звичай, обіймати Лесь😂"

"Від тебе просто йде енергія обнімашок😍❤️"

Раніше ми розповідали, Нікітюк довела переможця "Голосу країни" Сергія Лазановського мало не до серцевого нападу. Хлопець наполегливо домагався, щоб ведуча його помітила, навіть зробив кавер на її єдину пісню "Ями". Крім того, Лазановський зізнавався, що хотів би зустрітися з Лесею наживо. Коли ж нарешті ведуча звернула на нього увагу, той не стримав емоцій.

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