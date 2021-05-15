Ведучий Леся Нікітюк в Одесі пішла гості і вирішила випити за одеські дворики

33-річна зірка опублікувала нові відео в розділі сторіз у своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала, як відпочиває в Одесі.

Зірка прийшла в картинну галерею і показує своїй аудиторії Одеський живопис - картини і арт-об'єкти на будь-який смак. На одному зі знімків Леся забирається на диванчик біля стіни і чіпає картину руками.

У кадр потрапили твори мистецтва місцевих творців. На відео Никитюк, начепивши в соцсти маску з величезними губами і блискучими щоками, звернулася до своїх фоловерів: "Ой, дівчатка, з вами на зв'язку Двойра Мойсеївна Циципер. П'ю за здоров'я всіх одеситів, за ці приголомшливі одеські дворики, за це мистецтво - до дна".

Раніше ми розповідали, Нікітюк прилетіла на вихідні в Одесу і позувала на літньому майданчику ресторану, розташованого в одному із затишних двориків з самобутньою архітектурою. Вона була в білому ТОПі, вузьких блакитних джинсах і короткому жакеті сірого кольору. Обличчя красуня сховала за сонцезахисними окулярами.

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