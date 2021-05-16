Відома модель Тіна Кунаки, Молода дружина французького актора Венсана Касселя, показала, як проводить час

Як пише Politeka.net, Тіна Кунакі кілька років тому вийшла заміж за іменитого актора. Дівчина вже встигла навіть батько дитини-дочка Амазоні. Зараз красуня активно розвиває соціальні мережі, де підігріває до своєї персони інтерес.

На нових фото красуня була в шкіряній куртці і штанях, а сама залізла на мотоцикл. Дівчина на кількох фото показала, як ефективно справляється з байком, катаючись по аеропорту Парижа. Як можна помітити, Тіна випрямила волосся, хвалячись розкішною шевелюрою.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Я бачу тебе уві сні", " подивися на це волосся! Чудова", "тосканська шкіра", "можу я, будь ласка, бути таким крутим", "папараці під прапором", "великий трюк", "це волосся - неймовірні".

Повідомлялося, що відома модель Тіна Кунакі, Молода дружина Венсана Касселя, показала себе в Києві.

Про приїзд знаменитості до Києва стало відомо з повідомлення на сторінці Тіни Кунакі в соцмережі Instagram. У сторіс модель опублікувала знімок з номера в готелі з написом " Доброго ранку, Київ!".

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