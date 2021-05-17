Фіналістка "Холостяка" з Михайлом Заливако Розалі здивувала одкровенням

23-річна співачка з Донецька, що дійшла до фіналу разом із Анею та Юлею "Зайкою", що раптово повернувся, дала прихильницям пораду, як змінити своє життя в кращу сторону.

За словами Розалі, користувачки давно просили у неї пост про позитивне мислення. Дівчина вирішила не церемонитися і відразу розповісти як є, на власному прикладі, зробивши відповідний пост в Instagram, передає Politeka.net.

"Зараз тітка Роза дістане з рукава кожному бажаючому маленького ляща на вагу. Чому в мене все погано? Чому в сусіда добре, а у мене погано? Я частенько задавалася цим питанням. А потім сама собі дала великого ляща. У сенсі у мене все погано? А хто в цьому винен? Я. Значить я у себе в голові вирішила, що я це заслужила. Автоматична позиція "жертви" - дуже зручна, але не ефективна", - поділилася думками фаворитка Заливако.



Дівчина додала, що часто чує від подруг "я знаю, що це неправильно, але я не можу це змінити".

"Тю, та ти просто недостатньо хочеш! Застав себе жити добре. Важко, довго - я знаю. Але, блін, це твоє життя. До тебе додому не прийде дядько з пачкою євро і не скаже «бери, моя солодка булочка». Ти найкраща тільки тоді, коли сама собі дозволяєш бути такою. А щоб бути, потрібно щось робити. Так давай, чорт подери!", - підсумувала Розалі.

Раніше вона розповідала, що для неї означає сім'я, зокрема фіналістка "Холостяка" тепло відгукнулася про матір.

"Як би їй не було важко, вона щодня вставала з думками про мене і засинала з ними - як створити фундамент мого майбутнього. Вона дала мені найважливіше. Приклад того, як у найскладнішій ситуації не опускати руки, а давати проблемам ляпаси - щоб знали, де їх місце".

Нагадаємо, що відкинута "Холостяком" Заливако учасниця-красуня повідала, що насправді сталося:" я відкрила своє серце і...".

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