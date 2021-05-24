Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, досі приймає привітання з днем народження

Зірка, відзначивши 44-річчя в родинному колі, через кілька днів побачилася на репетиції зі своїми музикантами, які зробили їй приємний сюрприз. Відповідні кадри опубліковані в Instagram-блозі співачки, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Один з музикантів закрутив Камалію в танці, вручивши їй пишний букет квітів. В цей час інші грали на інструментах всім відому мелодію і співали «Happy Birthday to You».

Далі Камалія по черзі обійняла та поцілувала кожного, отримавши від барабанщика додатковий презент, який сильною її схвилював. Це виявилися барабанні палички. Виявляється, співачка володіє ще одним талантом, який до цього не показувала на публіці.

Камалія запитала у колег, чи можна їй сісти за установку, щоб випробувати подарунок.

"Все можна, якщо 18 є", - пожартували ті, розвеселивши іменниницю.

Зірка старанно почала барабанити, кайфуючи від процесу.

"День народження триває) а ось як мене привітали з Днем народження мої улюблені музиканти) спасибі величезне!❤",- підписала вона кадри.

Користувачі обговорили побачене в коментарях:

"Здорово, круто, кожен раз дивуюся твоїм талантом"

"Вітаю з днем народження бажаю всього найкращого😍"

"Супер!!!!🔥"

"Молодці! Музиканти - круто все зробили!!!"

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