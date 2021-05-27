Ведучий Маша Єфросиніна вибрала незвичайне місце для відпустки-давно мріяла повернутися в цей райський куточок планети
Зірка вирішила відзначити своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва на одному з курортів Мексики. Єфросиніна радує шанувальників яскравими фото з Тулума, розбурхуючи уяву розкішними образами і фантастичними пейзажами.
На останніх знімках, які вона виставила у своєму мікроблозі в Instagram, Маша показала арт-центр Azulik Uh May, який, за задумом творців, повинен поєднувати знання корінних народів, технологічні інновації та екологічну стійкість, передає Politeka.net.
Єфросиніна розповіла про свої приємні переживання:
Підросла дочка Пугачової і Галкіна викликала фурор в мережі одним кадром: «Копія матуся, така ж…»
"Був лікар від Бога": не стало українського медика, який присвятив життя здоров'ю дітей
Хвороба забрала життя знаменитого українського актора: перші подробиці
"Холостяк" Заливако, вибравши Анну Богдан, поділився сумними одкровеннями: "Вбиває пристрасть і..."
Адель без макіяжу та в купальнику приголомшила зовнішністю, схуднувши на 44 кг: "Це ти!?"
"Якщо прямо зараз зайти в мої сторіз, можна побачити небувале😉".
Сам арт-центр являє собою конструкції з ліан і синтетичного бетону, крізь які ростуть живі дерева – для архітекторів було важливо показати, що для будівництва необов'язково жертвувати лісом. Важлива частина проекту-інтегрувати місцеве корінне населення, починаючи від вивчення мистецтва індіанців майя і до безпосередньої роботи і безкоштовного навчання місцевих в центрі.
"Його головна ідеологія-повне підпорядкування природі. Не порушено жодне дерево, всі матеріали органічні", - написала Єфросиніна.
Користувачі кинулися коментувати побачене:
"Вже подивилася!! Чарівне місце 😍", " Красиво 😍".
Нагадаємо, що Маша Єфросиніна, полетівши у відпустку з чоловіком, влаштувала з ним перепалку: "подумаєш, сто разів на день..."
Також Politeka писала, що безбашена Єфросиніна влаштувала бійку з актрисою "Квартал 95", кадри свавілля: "спочатку б'ються, потім...".