Ведучий Маша Єфросиніна вибрала незвичайне місце для відпустки-давно мріяла повернутися в цей райський куточок планети

Зірка вирішила відзначити своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва на одному з курортів Мексики. Єфросиніна радує шанувальників яскравими фото з Тулума, розбурхуючи уяву розкішними образами і фантастичними пейзажами.

На останніх знімках, які вона виставила у своєму мікроблозі в Instagram, Маша показала арт-центр Azulik Uh May, який, за задумом творців, повинен поєднувати знання корінних народів, технологічні інновації та екологічну стійкість, передає Politeka.net.

Єфросиніна розповіла про свої приємні переживання:

"Якщо прямо зараз зайти в мої сторіз, можна побачити небувале😉".

Сам арт-центр являє собою конструкції з ліан і синтетичного бетону, крізь які ростуть живі дерева – для архітекторів було важливо показати, що для будівництва необов'язково жертвувати лісом. Важлива частина проекту-інтегрувати місцеве корінне населення, починаючи від вивчення мистецтва індіанців майя і до безпосередньої роботи і безкоштовного навчання місцевих в центрі. "Його головна ідеологія-повне підпорядкування природі. Не порушено жодне дерево, всі матеріали органічні", - написала Єфросиніна.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Вже подивилася!! Чарівне місце 😍", " Красиво 😍".

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна, полетівши у відпустку з чоловіком, влаштувала з ним перепалку: "подумаєш, сто разів на день..."

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