Ведучий Маша Єфросиніна висловилася з приводу свого спекотного відпочинку з чоловіком в Тулумі

Не так давно зірка розповіла, навіщо і чому вирушила до Мексики. Як виявилося, свій спланований відпочинок телеведуча вирішила провести з користю для себе і чоловіка. На думку Єфросиніної Тулум-це абсолютно vibe.

"Ніякої буржуазії в самому вульгарному її розумінні-з крокодиловими в'єтнамками і пляжними сумками-хермесами... Розслаблені і усміхнені люди, причому все: від місцевих до відпочиваючих; відпочинок на будь - який смак і можливості-стіна в стіну з готелями з космічними цінами за ніч розташовані готелі з еко ідеологією і абсолютно демократичними прайсами (і сніданки в них наааамного смачніше, ніж в люксах)», - пише Марія під серією кадрів з сімейного відпочинку.

Також, за словами Єфросиніної, при бажанні, вже через пару днів ви будете знати все про нічне життя і всі божевільні вечірки цього місця, і обзаведетеся купою веселих і безтурботних приятелів. Примітно, що зовсім недавно відпустку в Тулумі влаштувала Настя Каменських, заявивши, що дуже потребує перезавантаження і саме це місце допомогло їй прийти в себе.

"Тулум - це зовсім інший світ, де вайб такий, що не кайфувати від життя неможливо! 💚; Ось розчинитися в заході як раз зараз так і треба😄; Краса 😍; Тулум - це мечтааа🔥🔥; Казка; А я загадала побачити наживо всю цю красу і насолоджуватися😍😍; Краса 😍», - відповідають в мережі.

Ми раніше писали, що зірка вирішила відзначити своє 42-річчя в компанії чоловіка Тимура Хромаєва на одному з курортів Мексики.

Єфросиніна радує шанувальників яскравими фото з Тулума, розбурхуючи уяву розкішними образами і фантастичними пейзажами. На останніх знімках, які вона виставила в своєму мікроблозі в Instagram, Маша позувала в променях тропічного сонця на тлі пальм в прозорій сукні соковитого жовтого відтінку.

Нагадаємо, що Маша Єфросиніна, полетівши у відпустку з чоловіком, влаштувала з ним перепалку: "подумаєш, сто разів на день..."

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