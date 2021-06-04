Ксенія Мішина, яка нині щаслива в своїх нових стосунках з переможцем "Холостячки" Олександром Еллертом, з жахом згадує свій минулий роман

31-річна актриса розговорилася про особисте в програмі "Українські сенсації", розповівши нові подробиці про стосунки з батьком свого 9-річного сина Платона, передає Politeka.net.

Мішина вже згадувала про те, колишній коханий знущався над нею, навіть коли вона була вагітною. Але ось, з чого все почалося розповіла вперше.

Ксенія вирушила підкорювати столицю відразу після школи. Майбутня зірка вступила до Київського університету імені Карпенка-Карого і старанно займалася навчанням, коли в її житті з'явився чоловік. Їй на той момент було 20 років, а він - на десять років старший.

"Я не відразу закохалася в нього... Я тоді була зайнята своїм театральним університетом, навчанням, до чого довго прагнула", - згадує дівчина.

Але залицяльник був настирливим.

"Постійно проявляв інтерес, десь півроку приїжджав до мене, якось намагався доглядати, а я "ні-ні-ні". Після місяців шести сказав: "Все, досить, я не можу тебе домогтися. Можливо, я не твій чоловік, вибач...", - розповідає Мішина.

Після цього вона одного разу прокинулася вранці й гостро відчула, що чогось не вистачає, і тоді зрозуміла, що закохалася в майбутнього батька Платона.

Пара майже відразу почала жити разом. Про цей період свого життя актриса радше не згадувала б.

"Все було начебто нормально, але перетворилося на щось страшне, коли я завагітніла. Я тоді залежала від нього у фінансовому плані... Мені не вистачає грошей, я хочу поїсти, їздила в університет... "Цього всього достатньо, не їж, сама йди заробляй!",- реагував на її прохання колишній.

"Я подзвонила батькам і сказала: "Будь ласка, заберіть мене з цього пекла", - не витримала в результаті Ксенія.

За нею в столицю приїхала мама, допомогла вивезти речі з квартири та забрала доньку додому в Севастополь.

Мішина, народивши Платона, перевелася на заочне навчання і деякий час жила на два міста. А ось батька хлопчика й слід прохолов.

"Як тільки я народила дитину, його не стало взагалі... Він пообіцяв мені відправити дитячу ванночку, і вона досі йде", - зазначила актриса, додавши, що Платон жодного разу не бачив свого батька.

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