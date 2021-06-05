Ксенія Мішина піддалася емоціям, згадавши про колишнього чоловіка, від якого вагітною втекла до мами

За плечима у 31-річної актриси гіркий досвід заміжжя за людиною-абьюзером. Зараз Мішина, ставши першою українською "Холостячкою", щаслива у своїх нових стосунках з переможцем цього проекту Олександром Еллертом.

В програмі "Українські сенсації" Ксенії нагадали про її минулі стосунки. Дівчина рано вийшла заміж, коли ще вчилася в університеті, відповівши на залицяння чоловіка на десять років її старше. Коли вона завагітніла, чоловік різко змінився в характері. Знаючи, що вона залежить від нього фінансово, всіляко маніпулював і знущався. Не витримавши, актриса подзвонила мамі й попросила забрати її з "цього пекла". Так, вона втекла до Севастополя і народила сина Платона вже там.

Зараз хлопчикові 9 років і він, за словами Мішиної, жодного разу не питав, де його батько.

"Моя дитина ніколи у мене не питала, де мій батько, чому у мене його немає... Ніколи не питав! Він каже, у мене є мама і бабуся", - ділиться Ксенія в інтерв'ю.

Хоча біологічний батько Платона зрідка намагався нагадати про себе, навіть після того, як побив Ксенію прямо в театрі. Він тоді в п'яному угарі спустив актрису зі сходів.

"Я колись зайшла на Фейсбук і там була така вкладка, я про неї не знала, "непрочитані повідомлення"... Побачила від нього купу повідомлень, якихось звинувачень, образ... у мене була фотосесія, де я нібито балерина... "Ти, балеринка, нещасна, чому ти мені не відповідаєш? Де мій син?"(цитує чоловіка, - ред.). Фраза "Де мій син"! Хочеться посміятися і сказати..., - але замість слів Мішина зробила нецензурний жест із середнім пальцем. - Просто, це все - не твоє!"

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