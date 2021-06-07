"Холостячка" Ксенія Мішина разом зі своїм обранцем Олександром Еллертом і друзями вирушила в гори

31-річна актриса останнім часом захоплюється духовними практиками і медитацією. Хобі дівчини розділяє і її коханий. Так, парочка вирішила втекти з галасливої столиці, щоб провести майже тиждень на самоті з природою.

Мішина поділилася свіжими кадрами в "сторіз" у себе в Instagram, похвалившись красою Карпат, передає Politeka.net. Актриса показала місце, де вони з Еллертом будуть медитувати і всіляко насолоджуватися відпочинком - це великий дерев'яний будинок в горах, оточений густим лісом, до якого, на подив парочки, не так-то просто дістатися. До будови ведуть величезні сходи, піднятися на які - вже випробування.

"Ми на місці! Сьогодні таке туманище, і неможливо показати всю красу, в якій ми будемо перебувати п'ять днів. У нас, правда, в нашому ретриті ось такі ось величезні сходи з 800 сходинок... Нічого, це привід накачати собі одне місце", - повідомила Мішина, почавши важкий підйом.

У подальших "сторіз" зірка показала просторий зал для медитацій і дерев'яну терасу з фантастичним видом.

"Туман пішов, просто в одну мить... Яка краса!"

Раніше ми розповідали, що Еллерт затіяв з Мішиною суперечку з приводу весілля. Як відомо, він працює ведучим заходів, у тому числі й весіль. Так, по дорозі на одне з таких, Мішина недвозначно натякнула коханому, що теж хоче заміж.

"А коли ти хочеш?", - запитав у неї Олександр і тут же отримав у відповідь "сьогодні".

"Як одружитися хочеться, уявляєте?",- засмівся він, змусивши-таки Ксенію теж посміхнутися.

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