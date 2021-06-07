Олександр Еллерт разом зі своєю коханою "Холостячкой" Ксенією Мішиною і друзями вирушила в гори

31-річна актриса останнім часом захоплюється духовними практиками і медитацією. Хобі актриси розділяє і її коханий. Так, пара вирішила усамітнитися з природою в Карпатах, виїхавши з галасливого Києва.

Цього разу Еллерт поділився свіжими кадрами в" сторіз " у себе в Instagram, показавши точки від цвяхів на стопах, передає Politeka.net. Також Олександр показав Мішину, що сміється, на тлі Карпат, яка стоїть і регоче зі своєї подруги, яка стоїть на цвяхах. На ногх Ксенії яскраво помаранчеві шльопанці бренду Dolce & Gabbana.

На відео видно, як Ксенія Мішина сміється і тримається за живіт, а її подруга від болю ледь не кричить. А Еллерт при цьому підливає масла у вогонь своїми жартами про можних шльопанців своєї улюбленої Ксенії.

"Одна на цвяхах, друга на габбанах", - написав Еллерт.

Раніше ми розповідали, що актриса показала місце, де вони з Еллертом будуть медитувати. Мішина з Еллертом приїхали в Карпати, коли там був густий і сильний туман.

Також зірка показала просторий зал для медитацій і дерев'яну терасу з фантастичним видом.

Нагадавши, Мішина показала, яке важке випробування чекало їх з Еллертом в Карпатах: "привід поднакачать собі..."

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