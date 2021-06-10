Співак і колишній тренер "Голосу країни" Дан Балан заінтригував шанувальників
Як відомо, 42-річний молдавський красень здобув небувалу славу в Україні, взявши участь у головному вокальному конкурсі в якості зіркового тренера. Дан двічі був суддею і одного разу - переможцем, коли в 9-му сезоні кубок отримала його підопічна Оксана Муха.
Крім того, артист запам'ятався чутками про свій роман зі співачкою і колегою по "Голосу" Тіною Кароль. Епопея з їх телеекранною любов'ю тривала більше двох років. Обійми, погляди, танці разом виглядали так натурально, що багато хто повірив у правдивість їхніх стосунків. Нещодавно Балан вирішив покласти цьому край і зізнався, що між ними з Кароль тільки симпатія і дружба.
Після 10-го сезону "Голосу" Дан вирішив піти з проєкту. Співак розповідав про причини та плани на майбутнє:
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"На даний момент у мене в пріоритеті інші проєкти, два сезони - це було достатньо для того, щоб я відчув проєкт зсередини і міг зрозуміти якісь елементи, які б мені допомогли в майбутньому, як продюсеру".
В даний час фанати Балана діляться в Інстаграм кадрами зі зйомок нового шоу за участю молдаванина, передає Politeka.net. Судячи з усього, воно буде пов'язано з дітьми та їх талантами.
Заінтриговані користувачі активно коментують подію:
"Дан, успіхів тобі в твоїй роботі. І щастя в особистому житті. 😉🥰😍"
"Я буду чекати дуже-дуже... З дітками це буде мило 👫"
"Що за проєкт? В якій країні? - хлопчик з України...модель... - проєкт знімається в Україні, в ньому беруть участь багато талановитих дітей - подробиці не знаю. Знімається місяці 2 з перервами. Читала, що начебто на Ютуб-каналі, але конкретно сказати не можу. Думаю, коли запустять в ефір, відразу ж зроблять рекламу"
"Дан, діти - це ваше! Удачі!!!! ❤️🔥"
"Проєкт з дітками - це щось новеньке!"
"Буде цікаво і весело! Удачі, натхнення, Данчику!💞👫💜🌹"
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