Співачка Санта Дімопулос розповіла про те, як у неї вдома

Колишня солістка групи "ВІА Гра", переможниця проекту "Танці з зірками-2020" поділилася зі своїми підписниками про те, як у неї вдома, повідомляє Politeka.net.

Відомо, що Санта - також мама двох дітей. Старшого сина, Даніеля, вона народила від українського шоумена Андрія Джеджули, з яким у неї не склалися стосунки.

З 2015 року артистка одружена зі співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренко, від якого у 2019 році народила дочку Софію.

У своєму Instagram Санта часто ділиться секретами свого життя. Зокрема, в одному з останніх сторіс артистка розповіла, як шукала няню. Як виявилося, зараз її будинок "нашпигований" камерами.

"Тільки через знайомих і за рекомендацією! Я б ніколи не довірила дитину чужій і незнайомій людині. Мало того, що у мене весь будинок напханий камерами зі звуком, так всі люди, які працюють з моїми дітьми проходячи поліграф. Мені пощастило - у малятка дві прекрасні няні, яких я жодного разу не захотіла поміняти", - розповіла Дімопулос.

Зазначимо, Санта Дімопулос в одному з інтерв'ю розповіла, що хотіла б тільки щастя своїм дітям. Артистка бажає, щоб діти росли сильними і вміли радіти простим і безцінним речам.

"Не хочу, щоб у них був мій синдром відмінника. Постійно відстежую це і працюю, щоб не заганяти себе", - заявила переможниця відомого шоу.

Нагадаємо, Дімопулос з " Танців з зірками "захопила результатами тренувань в спортзалі:"ідеально".

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