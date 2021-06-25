Співак і колишній тренер шоу "Голос країни" Дан Балан показав себе без одягу

Популярність 42-річного Дана Балана зросла в Україні особливо після його тренерства на проекті, повідомляє Politeka.net. Примітно, що артисту на шоу приписували роман з українською виконавицею Тіною Кароль, і обидва співака підігравали чуткам.

Зараз численні шанувальники створюють фан-сторінки, в яких діляться різними знімками артиста.

Так, цього разу в одному з таких акаунтів опублікували архівне фото виконавця, де він без одягу і виблискує м'язами. У такому вигляді Дан Балан, ймовірно, проводив відпочинок, про що свідчить вода і скелі на його тлі.

"Як проходить ваше літо?️ ️ 💛 ",- написали автори поста.

Публікація зібрала понад 600 лайків і багато коментарів.

"Красунчик, ти любиш Тіночку?", "Красивий!🔥 ", "Дан як завжди прекрасний. Люблю його просто за те, що він Дан 😍 😍 😍", "прекрасно", " мріємо на морі побути. 😂", "Відмінно. Данчик😍 😍 😍 😍 😍 😍", " приємного і заслуженого відпочинку! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹", "І я хочу", " а ви теж час даремно не втрачайте 😍Пливи, Пливи. Данчику😮 😮 😮", " ох, Данюшка купається)", " В селі, місто і тд. Мріємо де-небудь відпочити 😂", "Відмінно!!! А ваше?😍 😍 😍 ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Дан Балан на прогулянці здивував різко посивілою щетиною, рідкісне фото: "завжди на стилі"

А ще Politeka писала, у Мережу потрапили рідкісні кадри бабусі Дана Балана, шанувальники оцінили « " Приголомшлива генетика»

Також Politeka повідомляла, що 63-річна мама Дана Балана в короткій сукні показала, на що здатна: "це просто чарівно»