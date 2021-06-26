Співачка Алла Пугачова показала, як вміє рухатися на одному зі свят
Здається, 72-річна Алла Пугачова не відчуває себе на свій вік, передає Politeka.net. Деякі шанувальники із захопленням за нею спостерігають і розміщують кадри того, як зараз виглядає зірка.
Цього разу в одній з фан-груп опублікували відео, на якому можна помітити, як артистка "запалює" на одній з вечірок. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Алла танцювала в довгій сукні і посміхалася, задираючи спідничку. Почуттю ритму виконавиці можуть позаздрити молоді.
"Запалюй, крихітко 💃 💃 💃", - написали автори поста, повторивши слова пісні з відео.
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За три години публікація зібрала майже 40 тисяч переглядів і багато коментарів. Зазначимо, що не всі були в захваті від побаченого.
"Красуня, розумниця наша Алла Пугачова!!! Таких більше немає і не буде!! Дай Боже, щоб ви довго- довго жили з нами!!! Ми вас дуже любимо!!! 🔥🔥🔥👏👏👏😍😍😍", "Крихітка ледве ногами пересувати почала", "красуня розумниця наша Алла Пугачова 🔥вона - частина нашого життя", " красуня в рожевому, чарівна!!!", "Не треба викладати такі відео, є набагато краще 🤗", "вічна ви наша", " так, вік дає про себе знати,рухи скуті. Здоров'я Вам і довгих років життя".
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