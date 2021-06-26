Колишня дружина Олексія Завгородного (Позитив) Анна Андрійчук розповіла, що колись займалася гімнастикою

Як повідомляє Politeka.net, колишня дружина позитиву Ганна Андрійчук, яка довго приховувала розлучення з чоловіком-артистом, поділилася своїми спогадами з дитинства і дала пораду українкам. Дівчина опублікувала в своєму Instagram ефектне фото з занять гімнастикою, на якому вразила не тільки ідеальними формами, але і сміливістю.

На новому знімку Анна відображена в залі, вона сидить на гімнастичному кільці на висоті, як ніби ширяючи над підлогою, і все це біля дзеркала. Дівчина знята зі спини, на ній чорний облягаючий спортивний наряд з білими шкарпетками, а волосся зібране в тугий хвіст.

У підписі до фотографії Андрійчук написала: "Мало хто знає, але я з 5 до 16 років займалася художньою гімнастикою. Згадую, як не дуже веселий період у житті. поки всі діти гуляли, я сиділа в спортивному залі. Кожен день після школи відразу на тренування по п'ять годин (мінімум). Про табори літніх взагалі мовчу, були тільки спортивні. Я багато років не займалася нічим наближеним, що мені б нагадувало про гімнастику. Ходила навіть на бокс, але агресивні види спорту не для мене. Поки що. Бувши. Але Ольга Лисенко повернула мені любов до розтяжки. Ходжу на заняття із задоволенням. Адже розтяжка - це легкість, свобода руху тіла, м'язовий тонус, впевненість в собі і гнучкість. Милі дівчата, я вам так раджу такі заняття. Наступного разу покажемо мій шпагат".

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