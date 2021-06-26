Співачка Таїсія Сватко, відома як Таюне, розбурхала несподіваним образом

Як відомо, в Мережі вже давно подейкують про те, що 47-річна блондинка є не просто бек-вокалісткою артиста Олега Винника, але його дружиною. Більш того, пишуть, що у пари є дорослий син Юліан, який живе і вчиться за кордоном.

Олег Анатолійович приховує своє особисте життя, не підтверджуючи чутки про романтичні стосунки з Таюне, як втім, і співачка. Тим не менш, фанати парочки неодноразово нібито знаходили докази їх любові. Зокрема, співак частенько дарує бек-вокалістці букети прямо під час концерту, іноді танцює разом з нею або співає в один мікрофон.

Цього разу на одній з фан-сторінок в Instagram опублікували цікаву відеонарізку, де показали знімки Таюне в різних образах, передає Politeka.net (щоб подивитися, проскрольте вниз). На деяких з них ніжна блондинка виглядала вельми брутально, що автор поста навіть охрестив її "дівчинкою-бандиткою ❤❤".

Так, Таїсія позувала на одному з фото в шкіряних шортиках і куртці, а також облягаючій кофтині.

Шанувальники розсипалися в компліментах в коментарях.

"Дівчинка богиня 🔥 🔥"

"Дівчинка - ангел..."

"Наша улюблена принцеса 💖 💖"

"красуня ❤️"

Нагадаємо, що у мережі показали головну "вовчицю" Олега Винника: "досконала"

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