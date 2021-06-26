Син відомої української співачки Софії Ротару, Руслан Євдокименко, показав, з ким проводить час

Єдиний син української легенди став правою рукою своєї матері, повідомляє Politeka.net. Руслан Євдокименко розв'язувати деякі питання співачки, але також знаходить час на відпочинок.

На новому фото в Instagram син зірки позував в компанії близьких людей на відпочинку. На шиї Руслана був великий ланцюг. Ракурс вийшов кумедним, адже чоловіки утворили коло і сфотографувалися знизу.

"З Братами! 😎 🙌 ",- написав Євдокименко.

За три години публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"👏 👏 👏", "Із серії" спробуй, знайди..."😂", "Круто", "😂👍🔥🔥🔥", "прекрасне фото", " класна компанія!!!👏 👏 👏 ", "Класно!!!", "Ласкаво просимо на Полтавщину!) 😍 👌 ", "Вечори на хуторі біля Диканьки?",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Руслан Євдокименко з'явився у шлюбі Софії Ротару з музикантом, народним артистом України Анатолієм Євдокименком. Це був єдиний шлюб Софії Михайлівни, після смерті чоловіка зірка довго не могла прийти до тями.

Справитися з горем зірці допоміг син. До слова, У Руслана в шлюбі зі Світланою Євдокименко народилися двоє талановитих дітей - Анатолій і Софія, які займаються творчістю.

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