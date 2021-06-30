Півфіналіст "Холостячки" Андрій Рибак налякав несподіваним перетворенням
Як відомо, 29-річний радіоведучий урвав свій шматочок слави, взявши участь у популярному шоу. І хоч Андрій був знехтуваний головною героїнею Ксенією Мішиною практично на фінішній прямій, у молодої людини після проєкту в житті все склалося доволі вдало. Він повернувся до своєї колишньої коханої, теж брюнетки, як і Мішина, - Аліни Смирнової. Парочка живе разом в Києві, багато подорожує і частенько радує шанувальників в соцмережі кумедними кадрами з особистого життя.
Крім того, Рибак разом з переможцем "Холостячки" Александрром Еллертом, з яким зберіг дружбу, незважаючи на колишнє суперництво, організував YouTube-канал "Але це не точно", де проводить огляд різних українських шоу.
У своїх нових "сторіз" в Instagram Андрій виставив цікаві кадри, "постарівши" років на 40-50. Екс-фаворит "Холостячки" постав з сивою та довгою бородою і пишними вусами. Великі окуляри, а також глибокі зморшки на обличчі, особливо на лобі, доповнили незвичайний образ. У такому гримі Рибака не впізнала б навіть Мішина.
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"Час летить непомітно", - підписав він кадри з іронією.
"Головне, хлопці, серцем не старіти", - додав Андрій.
Радіоведучий зберіг в інтризі, для чого йому знадобилося так перетворюватися.
Нагадаємо, що Андрій Рибак показав сварку з коханою, з якою живе після " Холостячки"
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