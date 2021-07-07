Український співак, зірка "Голосу країни" і чоловік продюсера Олени Мозгової, Девід Аксельрод, розповів про проблеми зі здоров'ям і отримав реакцію користувачів мережі

Днями артист, який перехворів коронавірусів, розповів, що йому потрібна операція, пише Politeka.net. Відповідними кадрами співак поділився у своєму Instagram і Фейсбук.

За словами чоловіка Мозгової, спочатку він сам собі поставив діагноз, але пізніше звернувся до лікаря, який заявив, що операція на коліні неминуча.

Зараз артиста готують до оперативного втручання.

"Чесно кажучи я не дуже люблю всі ці операції і втручання, але тепер я розумію, наскільки я погано ставився до свого організму і тіла, які були в полоні моїх звичок багато років...",- зізнався Аксерольд.

Українці не залишилися байдужі, підтримали і побажали здоров'я співакові:

"Поправляйся скоріше, бережи себе🙏 🏼", "бажаю якнайшвидшого одужання!", "Бажаю успішної операції і прекрасно перенести процес відновлення!", "Все Буде Добре ... просто період очікування таких втручань виснажує ... головне щоб був хороший фахівець ... і все буде ОК! Божого благословення ВАМ!", "Тримаю кулаки ! Нехай все пройде найкращим 🙌", "Нехай Господь у всьому допомагає і все робить своїми руками через руки лікарів здоров'я вам дорогий друже, а ми за вас в молитвах".

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