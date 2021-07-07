Співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася фігурою, купаючись у хвилях
Популярна артистка заворожує зовнішністю у свій 51 рік, передає Politeka.net. Співачка активно займається спортом, правильно харчується, а також використовує найкращий догляд.
На новому відео співачка показала, наскільки вона ідеально виглядає. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Зірка одягла блискучий ліфчик і міні-шорти, завдяки яким оголилися накачані ніжки. Завершив її образ макіяж з акцентом на очі. У такому вигляді Дженніфер скупалася в море, зануривши свої соковиті "персики" в піну.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
Українці поскаржилися Ектору, через кого перестали дивитися "Майстер Шеф": "Самий нудний і..."
"Влаштовується на нову роботу": переможець "Голосу країни" Лазановський заінтригував кадрами в оточенні красунь
Гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності
Обраниця "Холостяка" Ганна Богдан на тлі чуток про вагітність готується покинути Україну: "Ми хочемо..."
Публікація швидко зібрала понад 500 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Це чудово!!!", "Ти знову зробила це, Королево!! Люблю тебе❤️", "дуже люблю, Королево" « "обожнюю цю пісню ❤️❤️❤️❤️», «Люблю тебе так сильно", " як ця пісня контролює моє серцебиття, це безумство😭 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " немає слів, тільки емоції🙈 😈 🌸"," не можу дочекатися, щоб подивитися Музичний кліп !! 🔥 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Дженніфер Лопес заспівала з репером Раулем Алехандро, якого також можна помітити на відео. Зірка готує велике прем'єрне відео, і готує до цього своїх шанувальників.
Нагадаємо, Дженніфер Лопес не посоромилася блиснути формами в сяючій білизні
Як повідомляла Politeka, Лопес в маленькому топіку ефектно прогулялася з Аффлеком на літньому побаченні
Також Politeka писала, що Дженніфер Лопес у вузьких лосинах довела, що можна виглядати молодо в будь-якому віці