Співачка і актриса Дженніфер Лопес похвалилася фігурою, купаючись у хвилях

Популярна артистка заворожує зовнішністю у свій 51 рік, передає Politeka.net. Співачка активно займається спортом, правильно харчується, а також використовує найкращий догляд.

На новому відео співачка показала, наскільки вона ідеально виглядає. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірка одягла блискучий ліфчик і міні-шорти, завдяки яким оголилися накачані ніжки. Завершив її образ макіяж з акцентом на очі. У такому вигляді Дженніфер скупалася в море, зануривши свої соковиті "персики" в піну.

Публікація швидко зібрала понад 500 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Це чудово!!!", "Ти знову зробила це, Королево!! Люблю тебе❤️", "дуже люблю, Королево" « "обожнюю цю пісню ❤️❤️❤️❤️», «Люблю тебе так сильно", " як ця пісня контролює моє серцебиття, це безумство😭 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥", " немає слів, тільки емоції🙈 😈 🌸"," не можу дочекатися, щоб подивитися Музичний кліп !! 🔥 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Дженніфер Лопес заспівала з репером Раулем Алехандро, якого також можна помітити на відео. Зірка готує велике прем'єрне відео, і готує до цього своїх шанувальників.

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