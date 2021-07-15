Співачка Наталія Могилевська отримала невтішні відгуки за свій занадто сміливий образ
Так, 45-річна артистка, яка зараз знімається в новому шоу "Співають всі", приголомшила розв'язною поведінкою у відвертому вбранні. Відповідні кадри Наталія виклала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).
Могилевська покрутилася в чорному масивному піджаку, розшитому перламутровими намистинами, засвітивши нескромне декольте, та довгій вузькій спідниці з розрізом до стегна.
Наталя покривлялася на камеру, нагадавши своїм образом чимось Миколу Баскова або Філіпа Кіркорова, на думку публіки. Користувачі рознесли співачку в пух і прах в коментарях:
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"Щось кіркоровське..."
"Жакет а-ля Коля Басков"
"Ці громіздкі піджаки, з купою намистин! Напевно, тільки дуже худенькій та високій підуть! - Філі😂"
"Цей костюм потрібно віддати Кіркорову, Вам Він не личить"
"Я звичайно тебе люблю, але якось з викотами трохи скромніше потрібно бути. Все таки не 20.😍"
"Красиво! Кіркоров обзаздриться) Правда, дуже вам пасує!"
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