"Скромніше потрібно бути"

Співачка Наталія Могилевська отримала невтішні відгуки за свій занадто сміливий образ

Так, 45-річна артистка, яка зараз знімається в новому шоу "Співають всі", приголомшила розв'язною поведінкою у відвертому вбранні. Відповідні кадри Наталія виклала в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Могилевська покрутилася в чорному масивному піджаку, розшитому перламутровими намистинами, засвітивши нескромне декольте, та довгій вузькій спідниці з розрізом до стегна.

Наталя покривлялася на камеру, нагадавши своїм образом чимось Миколу Баскова або Філіпа Кіркорова, на думку публіки. Користувачі рознесли співачку в пух і прах в коментарях:

"Щось кіркоровське..."

"Жакет а-ля Коля Басков"

"Ці громіздкі піджаки, з купою намистин! Напевно, тільки дуже худенькій та високій підуть! - Філі😂"

"Цей костюм потрібно віддати Кіркорову, Вам Він не личить"

"Я звичайно тебе люблю, але якось з викотами трохи скромніше потрібно бути. Все таки не 20.😍"

"Красиво! Кіркоров обзаздриться) Правда, дуже вам пасує!"

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