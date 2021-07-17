Популярний український артист Андрій Данилко розгулявся на весіллі в образі Вєрки Сердючки
Відомий артист особливо не займається концертною діяльністю, але виступає на різних заходах на запрошення, повідомляє Politeka.net.
Зокрема, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки "гульнув" на весіллі відомого телеведучого Володимира Остапчука минулого року.
Відповідне відео оприлюднив вже щасливий чоловік. На кадрах Остапчук разом з дружиною, Христиною, обіймалися, цілувалися і танцювали, а в цей час дію коментувала Вєрка Сердючка.
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"Боже, яка гарна пара! А де оплески?", - виголосив Данилко.
За зізнанням Остапчука, це його улюблене відео з весілля.
Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Гірняк одружилися після гучного розлучення першого.
Телеведучий пішов від дружини, залишивши її з двома дітьми. Колишня Остапчука звинувачувала того в зрадах, своєю чергою телеведучий отримав багато хейта від користувачів мережі.
Зараз Володимир Остапчук перебуває в новому щасливому шлюбі з нотаріусом Христиною Горняк. Пара одружилася 15 жовтня в розкішному заміському комплексі недалеко від Києва. Подружжя не розкрило суму, що пішла на торжество, але зізналося, що збирала гроші разом.
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