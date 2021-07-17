Артист не зміг втриматися від коментаря

Популярний український артист Андрій Данилко розгулявся на весіллі в образі Вєрки Сердючки

Відомий артист особливо не займається концертною діяльністю, але виступає на різних заходах на запрошення, повідомляє Politeka.net.

Зокрема, Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки "гульнув" на весіллі відомого телеведучого Володимира Остапчука минулого року.

Відповідне відео оприлюднив вже щасливий чоловік. На кадрах Остапчук разом з дружиною, Христиною, обіймалися, цілувалися і танцювали, а в цей час дію коментувала Вєрка Сердючка.

"Боже, яка гарна пара! А де оплески?", - виголосив Данилко.

За зізнанням Остапчука, це його улюблене відео з весілля.

Зазначимо, Володимир Остапчук і Христина Гірняк одружилися після гучного розлучення першого.

Телеведучий пішов від дружини, залишивши її з двома дітьми. Колишня Остапчука звинувачувала того в зрадах, своєю чергою телеведучий отримав багато хейта від користувачів мережі.

Зараз Володимир Остапчук перебуває в новому щасливому шлюбі з нотаріусом Христиною Горняк. Пара одружилася 15 жовтня в розкішному заміському комплексі недалеко від Києва. Подружжя не розкрило суму, що пішла на торжество, але зізналося, що збирала гроші разом.

Нагадавши, дружина Остапчука блиснула пресом у рожевому топіку

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