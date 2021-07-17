Українська співачка Міша Романова, екс-солістка групи ВІА Гра поділилася фото через лаштунки нового шоу

Як передає Politeka.net, подруга популярного артиста Макса Барських і відома виконавиця Міша Романова. Дівчина активно веде соціальні мережі, де радує передплатників своєю творчістю.

В Instagram співачка поділилася новим фото. Вона постала в шикарному короткому платті в паєтках, яке обвиває ідеальну фігуру.

"Я знаю, як ви чекаєте прем'єру "Співають всі", тому що на цьому проекті будуть всі ваші улюблені артисти. Я сама вже дуже хочу побачити це шоу на екрані. Ось тільки закінчилися зйомки останнього епізоду і це було чертовски складно, цікаво і яскраво! Атмосфера як на майданчику, так і в нашому величезному павільйоні була дуже крута. Колеги-артисти, дякую вам за веселу компанію і, звичайно ж, величезне спасибі всій робочій команді шоу" - пише артистка.

Підписники засипали компліментами Мішу Романову і навіть порівняли її з Дженніфер Лопез: "Схожа на Дженніфер Лопез", "Прям Джей Ло", "Елегантно", "Вишукана фотографія", "Вау! Красуня! Будемо дивитися".

Politeka повідомляла, подруга Макса Барських в екстра-міні вразила надто глибоким декольте: "Як лялька"

Нагадуємо, подруга Макса Барських в одному плащі показала, наскільки ідеальна її фігура: "Леді в червоному"

Також, подруга Макса Барських спровокувала зухвалим чином без зайвого одягу: "Шукаю небезпечних"