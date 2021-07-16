Відома українська гімнастка Анна Різатдінова показала себе біля моря

Як повідомляє Politeka.net, Анна Різатдінова - українська художня гімнастка та багаторазова призерка чемпіонатів світу та Європи. Також дівчина є фавориткою знаменитого хореографа Влада Ями з проєкту "Танці з зірками".

Спортсменка активно веде Instagram і регулярно ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу Анна виклала кілька чарівних фото. У неї строгий, але при цьому чарівний образ в чорному злитому купальнику. Її образ доповнюють громіздкі сонцезахисні окуляри і аксесуар у вигляді обруча. Дівчина на фото позує дуже жественно і розкриває свою фігуру.

Анна ділиться з підписниками, що настає її свято. "Через 30 хвилин з'явлюся на світ.

А ви знаєте, час свого народження?)" - написала спортсменка.

"Прям Афродіта" , "З днем народження, Анна!", "Сяй ще яскравіше!", "З днем народження, легенда!!, "Красуня", - підписники вітають і завалюють компліментами гімнастку.

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