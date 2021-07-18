Відома українська актриса Ольга Сумська разом з родиною вирушила на курорт

Популярна українська знаменитість похвалилася відпочинком у сімейному колі, пише Politeka.net. Кадри красуня розмістила у своєму Instagram.

Зірка не тільки показала, як купається, але і продемонструвала фігуру в купальнику.

Як виявилося, сім'я вирушила в Хургаду (Єгипет). Цього разу подружжя разом з донькою, Анною, зупинилося в готелі преміумкласу. За словами актриси, їй дуже сподобалося це місце, адже тут дуже затишно немає багато людей.

"Після насиченого графіка, вагонів без кондиціонерів, гастрольних подорожей, весь негатив як рукою зняло!",- написала зірка.

Публікація швидко зібрала понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Клас! Добре відпочити! Набирайтеся енергії моря і сонця! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "О, так ... поїзди без кондиціонерів це жесть, звичайно 😢((((", "🔥🔥🔥🔥🔥😍😍😍😍😍😍❤️відмінного Вам відпочинку", " Чудесного відпочинку, наші чарівні і вічно молоді! 🥳 ❤ ️ 😘 ", "Олечко, ви дуже красива жінка, прекрасна талановита актриса і я вас люблю..💗 ", "Гарного відпочинку ❤️", " ви дуже красива сім'я😘 🔥 🔥 🔥", " ви неймовірно схожі з чоловіком❤️", - написали користувачі мережі.

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