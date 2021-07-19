Актриса Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, показала свою кращу подругу

Зірка отримала популярність після ролей у серіалах "Свати", "Одного разу під Полтавою" та інших, повідомляє Politeka.net. Зараз артистка продовжує зніматися, виховує двох дітей і веде свій аккаунт в Instagram.

У новому пості популярна актриса розповіла, з ким дружить і показала фото з найріднішою людиною.

Як виявилося, найголовніший друг у Саліванчук - це її мама. На чорно-білих фото дві жінки посміхалися, обіймалися і цілувалися.

"Сьогодні прекрасний день дружби! Я хочу привітати всіх-всіх своїх друзів і всіх, у кого вони є. У мене є мої подружечки улюблені, але найголовніший мій друг в житті - це моя мама❤️ за цю подружку я хочу підняти келих.

Вона була моїм найкращим другом з народження. Завжди підтримувала, зберігала всі мої таємниці. Мама в мене вірила і продовжує це робити.

Мамочка, мій улюблений друг, я вітаю тебе з днем дружби ☺ і вас, мої подружечки❤️", - написала Анна.

За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів:

"День дружби 30 липня, а друзів 9 червня", " З іменинницею 😍", " Красоунііі😍"," у мене теж друг вірний співрозмовник яка завжди підтримувала мене з самого народження це мама ❤️❤️❤️❤️❤️", "Аннуся, взаємно ❤️залишайся такою ж чарівною 😍".

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" вразила фото з дітьми, що підросли

А ще Politeka писала, дружина продюсера "Квартал 95" поманила глибоким декольте в квітчастій сукні

Також Politeka писала, дружина продюсера "Квартал 95" повністю роздяглася, наплювавши на забобони