Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако пожартував над своєю обраницею Ганною

Як пише Politeka.net, після закінчення проекту парочка залишилася разом. У соціальних мережах вони активно постять спільні фотографії, а також розповідають про спільне проведення часу. Кілька разів пара навіть подорожувала разом.

Цього разу у себе в Instagram Михайло вирішив показати, як виглядають їхні стосунки в справжньому житті. Він приїхав забирати Анну на парковці і став її таємно знімати. Дівчина це помітила і пригрозила коханому кулаком. Відповідь Заливако не змусила себе довго чекати.

"Зараз, дівчисько заберу одне по дорозі. Ні, не буду забирати, передумав", - пожартував Заливако після того, як Анна йому пригрозила.

Нагадаємо, перед своїм головним вибором в шоу Заливако писав, що вибрав ту дівчину, яка його смішить, надихає і збуджує. За його словами, в очах Анни саме той вогонь, який йому потрібен.

Нагадаємо, що Михайло Заливако повеселився з Ганною Богдан, яка покрасувалася в міні: "ззаду черга...".

А ще Politeka повідомляла, що Анна Богдан заговорила про весілля і пережите на проекті "Холостяк".

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