Головний герой шоу "Холостяк-11" Михайло Заливако пожартував над своєю обраницею Ганною
Як пише Politeka.net, після закінчення проекту парочка залишилася разом. У соціальних мережах вони активно постять спільні фотографії, а також розповідають про спільне проведення часу. Кілька разів пара навіть подорожувала разом.
Цього разу у себе в Instagram Михайло вирішив показати, як виглядають їхні стосунки в справжньому житті. Він приїхав забирати Анну на парковці і став її таємно знімати. Дівчина це помітила і пригрозила коханому кулаком. Відповідь Заливако не змусила себе довго чекати.
"Зараз, дівчисько заберу одне по дорозі. Ні, не буду забирати, передумав", - пожартував Заливако після того, як Анна йому пригрозила.
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Нагадаємо, перед своїм головним вибором в шоу Заливако писав, що вибрав ту дівчину, яка його смішить, надихає і збуджує. За його словами, в очах Анни саме той вогонь, який йому потрібен.
Нагадаємо, що Михайло Заливако повеселився з Ганною Богдан, яка покрасувалася в міні: "ззаду черга...".
А ще Politeka повідомляла, що Анна Богдан заговорила про весілля і пережите на проекті "Холостяк".
Також Politeka писала, що Анна Богдан похвалилася модною зачіскою, звернувшись до прихильниць: "як вам?".