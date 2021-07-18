Українська співачка Анастасія Приходько показала, як невдало її одягали на початку кар'єри

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 34-річна артистка показала, як виглядала більше 10 років тому. Тоді вона важила на 18 кілограм більше, ніж важить зараз.

"Що ви знаєте про вагу? 68 кг, я важила так в 22 роки. Я вважаю, що тут все на стилі - макіяж, плаття, разом це просто міс Крижопль", - підписала фото зірка.

Крім цього, Приходько показала, як її одягали в Росії під час участі в «Фабриці зірок» і «Євробаченні». Як відомо, Анастасія представляла Росію на пісенному конкурсі в 2009 році, але зараз артистка активно підтримує Україну.

"Я вважаю це фото переможець всіх моїх костюмів. 20 років. Олімпійський. Москва", - зазначила Приходько.

"А як вам такий образ? У Першого каналу тоді не вистачило грошей мені на туфлі, і я вийшла в своїх кросівках, де маркером замазали стрілки Адідас", - зізналася Приходько.

Нагадаємо, що Анастасія Приходько показала себе в 16 років, розсекретивши відео кастингу у ВІА Гру: "Ща Кості напишу".

А ще Politeka повідомляла, що Приходько в топі зганьбилася, спробувавши записати танцювальне відео:"Тема закрита".

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