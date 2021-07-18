Українська телеведуча Катя Осадча, яка чекає третю дитину, показала вдалий спосіб маскувати вагітний животик

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Осадча опублікувала неймовірно атмосферний знімок. Зірка позувала на тлі водойми в розкішній пишній сукні з вишивкою. По фото і не скажеш, що у красуні вже з'явився великий животик. Образ гармонійно доповнювала хустка.

"Вихідні були насиченими, але попереду не менш насичений тиждень. Вже цього четверга, 22 липня чекаємо на концерті «Вечір прем'єр. Літня серія" буде жарко від музики", - підписала фото зірка.

Знімок Осадчої наробив шуму в мережі. Шанувальники стали захоплюватися її зовнішнім виглядом, обговорювати стать малюка і питати, звідки Осадча бере такі розкішні вбрання.

"Красуня! У Вас буде дівчинка 100%", "Катюша! Ви завжди виглядаєте шикарно!", "Сукня шикарна) і ви в ній принцеса)", "Яка ви Катюша чарівна! А в цій сукні виглядаєте приголомшливо! Люблю спостерігати за вашим перевтіленням!",- пишуть люди.

Нагадаємо, що Катя Осадча втиснула округлий животик в купальник:"Ой Божечки".

А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадча без макіяжу показала свої зморшки:"хто куди, а ми вперед".

Також Politeka писала, що Катя Осадча поплавала в басейні і поділилася своєю радістю: "Купила нові...".