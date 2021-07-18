Українська співачка Наталія Могилевська вразила красивими кадрами з відпочинку
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кілька селфі, зроблених на тлі зелені і квітів. 45-річна Могилевська була одягнена в мініатюрний топ, який підкреслив її форми. Вона практично відмовилася від макіяжу, викликавши захоплення в мережі.
"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?",- звернулася до шанувальників артистка.
У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Велика частина компліментів стосувалася натурального вигляду Могилевської. Шанувальники підкреслили, що без концертного макіяжу вона виглядає чудово.
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"Дуже красиво без макіяжу. Натурально", "не впізнала", "щасливі очі", "ви дуже ніжна", "тобі дуже пасує посмішка", "Наташа, природність-це ваше!", "Ви чудово виглядаєте", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, в чиїй компанії проводить вільний час на зйомках нового шоу.
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