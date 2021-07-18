Українська співачка Наталія Могилевська вразила красивими кадрами з відпочинку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка опублікувала кілька селфі, зроблених на тлі зелені і квітів. 45-річна Могилевська була одягнена в мініатюрний топ, який підкреслив її форми. Вона практично відмовилася від макіяжу, викликавши захоплення в мережі.

"Хто вже встиг відпочити цього літа? Де були або куди плануєте?",- звернулася до шанувальників артистка.

У коментарях зірці залишили масу приємних слів. Велика частина компліментів стосувалася натурального вигляду Могилевської. Шанувальники підкреслили, що без концертного макіяжу вона виглядає чудово.

"Дуже красиво без макіяжу. Натурально", "не впізнала", "щасливі очі", "ви дуже ніжна", "тобі дуже пасує посмішка", "Наташа, природність-це ваше!", "Ви чудово виглядаєте", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Наталя Могилевська показала, в чиїй компанії проводить вільний час на зйомках нового шоу.

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