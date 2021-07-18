Починаюча співачка Slavia (Ярослава Хома), яка довгий час була одружена з виконавцем і продюсером Дзідзьо, розповіла нові подробиці про їхнє спільне життя

Як пише Politeka.net, в інтерв'ю "Фактам" артистка розповіла, що після переїзду до Києва відчувала себе дуже самотньою.

"Михайло весь час був зайнятий роботою, а я просто бродила вулицями, мені було гірко, боляче, відчувала себе однією в цілому світі", - заявила Ярослава.

За словами співачки, їй потрібен був час, щоб пережити ці емоції і зрозуміти, чого вона хоче. Ярослава зізналася, що чоловік чинив сильний опір, коли вона вирішила займатися сольною кар'єрою. За її словами, вона відчувала психологічний тиск, коли ділилася з ним своїми ідеями.

"Навіщо воно тобі, не ходи туди, не роби цього..." — говорить мені в такому дусі. І це пригнічує», - зазначила Ярослава.

Артистка також зізналася, що все ще мріє про міцну сім'ю з дітьми.

Як відомо, Ярослава і Михайло були разом більше 10 років. Заради Дзідзьо дівчина відмовилася від амбіцій і довгий час не намагалася завоювати шоу-бізнес.

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