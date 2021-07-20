Відомий телеведучий Григорій Решетник поділився романтичним фото
Григорій Решентник є ведучим популярних українських шоу. Шоумен і його дружина Христина у шлюбі з 2010 року і вважаються зразковою парою шоубізнесу. Подружжя виховує трьох дітей - Івана, Дмитра та Олександра. Про це повідомляє Politeka.net
Григорій активно веде Instagram. Цього разу ведучий поділився романтичними фото з дружиною. Фотографії зроблені чорно-білими, за рахунок чого вони виглядають більш потаємними.
На знімку Григорій в класичному костюмі з метеликом, а Христина в шикарному короткому білому платті з вирізом.
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"Mr & Mrs Reshetnik" - підписав публікацію ведучий.
"Гриша, приклад для багатьох чоловіків, Нехай дивляться і роблять висновок", "Скільки ніжності в очах один одного", "Містер і місіс мілота. Які ж ви Класні", "Хотілося б оголосити парою року", "У вашої дружини фігура вогонь", "Як завжди чарівні! Ви моя парочка улюблена Твікс", "Так тримати, Ви приклад для інших!"- захоплено коментують користувачі мережі.
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