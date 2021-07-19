Кохана головного героя шоу "Холостяк-11" Михайла Заливако Ганна Богдан звернулася до дівчат торкнувшись важливої для багатьох теми

Як пише Politeka.net , своїми думками дівчина поділилася на сторінках в Instagram.

Ганна Богдан зазначила, що стандарти моди занадто мінливі, при цьому багато дівчат намагаються будь-що підігнати себе під прийняті норми.

Подивіться на оточуючих нас жінок. Кожна прекрасна по-своєму. Але мода намагається диктувати:

⁃ Тобі треба підкачати попу!

⁃ У тебе повинна бути тонка талія!

⁃ Терміново зафарбуй сивину!

⁃ Тонкі губи - не красиво! Малюй більше!

⁃ Натуральні брови? Ні! Терміново зроби ламінування/фарбування/выщипай!

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І ні! Я зараз не кажу про те що це не красиво або НЕ правильно!

Я говорю саме про ті випадки, коли дівчата роблять це щоб відповідати стандартам краси!"- зазначила вона.

Також Анна додала, що дівчатам часто доводиться чути неприємні зауваження оточуючих, про те, що потрібно то попу наїдати, то навпаки схуднути.

"І нетактовним людям же все одно що ви любите себе такий! Вони вважають що ви повинні підлаштовуватися під параметри, які диктує нам оточення!"- зазначила кохана "Холостяка".

Анна Богдан закликала дівчат любити себе себе незалежно від відповідності мінливим стандартам моди.

"Милі дівчата, жінки! Любіть себе! Любіть себе такими, якими ви є! Плюйте на те, що намагається диктувати вам суспільство! Не важливо, чи є у вас животик, або може невеликі груди, красива соковита попа або широкі стегна! Ви єдині і неповторні! Насолоджуйтеся цим", - підкреслила вона.