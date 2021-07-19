Відома співачка Альбіна Джанабаєва показала як розважається з чоловіком

Як пише Politeka.net, Альбіна Джанабаєва і Валерій Меладзе разом з 2004-го року. У них троє дітей, нещодавно Альбіна народила дочку, яку назвали Агатою. У соціальних мережах пара показує своє сімейне життя.

На цей раз у своєму Instagram Альбіна показала відео, де проводить свій вихідний день з чоловіком.

На відео Альбіна і Валерій знаходяться одні на пляжі, йде дощ, і завдяки цьому атмосфера стає дуже романтичною.

"Сьогодні цілий день йде дощ. Сонця немає. Зате є гроза, грім. На вулиці немає дітей. І тільки жаби квакають. І щасливі молоді батьки отримали хвилинку і вибралися з дому щоб насолодитися літом" - каже Альбіна.

Далі відео розбавляють мелодійною вставкою, де подружжя купаються в зливу. "Наші вихідні" - пише співачка.

"Щастя і радості молодим", "Ах, які ж ви обидва Класні", "Кайф! Ви суперська пара і відмінна сім'я" - пишуть шанувальники пари.

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